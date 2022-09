So begründet der Bundesrat den Milliarden-Rettungsschirm für Axpo

12:23 Uhr Dienstag, 6. September

Im Eiltempo: Axpo-Kredit von Parlamentskommission abgesegnet

An einer ausserordentlichen Sitzung hat die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte (Findel) am Montagabend beschlossen, zwei Kredite im Zusammenhang mit der Axpo-Rettung zu bewilligen. Zum einen den Vorschuss von 4 Milliarden Franken an den Energiekonzern. Andererseits den dringlichen Verpflichtungskredit für die Aktivierung des Rettungsschirms an sich. Wie die Parlamentsdienste am Dienstagmittag mitteilten, nahmen auch Energieministerin Sommaruga, der Direktor der Finanzkontrolle und zeitweise eine Axpo-Vertretung an der Sitzung teil.

Über den Findel-Beschluss hat am frühen Morgen bereits das Bundesamt für Energie in seiner Mitteilung zum Rettungsschirm für die Axpo berichtet. Es braucht jeweils das O.K. der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte, wenn der Bundesrat – wie im vorliegenden Fall – dringliche Kredite beschliessen will, bevor diese das Parlament abgesegnet hat. (aka)