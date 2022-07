Stromengpass FDP-Präsident Burkart will AKW länger laufen lassen Um einer möglichen Strommangellage zu begegnen, will FDP-Präsident Thierry Burkart auf einen breiten Energiemix setzen. Dazu gehört auch, die bestehenden Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. 24.07.2022, 09.40 Uhr

FDP-Präsident Thierry Burkart will die Schweizer AKW länger laufen lassen. (Archivbild) Keystone

In der Schweiz droht eine Energiekrise. Die Gründe dafür sind laut FDP-Präsident Thierry Burkart hausgemacht. «Die Schweiz hat die Stromversorgungskapazitäten im Inland ab- und damit die Abhängigkeit vom Import ausgebaut», sagte er im «SonntagsBlick». Da in Europa nun der Strom fehle und die Schweiz zudem nicht vollständig in den europäischen Strommarkt integriert sei, drohe auch unabhängig vom russischen Gas ab 2025 eine Stromlücke.

Um dieser längerfristig zu begegnen, setzt er auf einen «möglichst breiten Energiemix». So müssten für den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien die gesetzlichen Hürden dringend abgebaut werden. Er kritisiert diesbezüglich die links-grünen Parteien, deren Rezepte «komplett» gescheitert seien. «Ihre Verhinderungspolitik führt dazu, dass in den Bergen immer noch keine grossflächigen Fotovoltaik-Anlagen stehen und verschiedene bestehende Staumauern nicht ausgebaut werden konnten», sagte der Aargauer Ständerat.

Erneuerbare forcieren und AKW so lange wie möglich laufen lassen

Für ihn ist klar: «Prioritär muss der Ausbau der Erneuerbaren forciert werden.» Allerdings sollen auch die bestehenden Kernkraftwerke so lange weiterlaufen, «wie ihre Sicherheit garantiert ist». Dazu sollen die regulatorischen Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden, «dass die notwendigen Investitionen in die Sicherheit dieser Anlagen für die Betreiber wirtschaftlich sind.»

Burkart befürchtet, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis die Erneuerbaren die Kernkraft ersetzen können – «falls überhaupt einmal möglich». Er geht daher davon aus, dass die Schweiz noch auf Jahre hinaus auf die bestehende Kernenergie angewiesen sein wird, wenn die Schweiz eine sichere Stromversorgung will.

Kurzfristig soll sich die Schweiz laut Burkart zudem um Liefergarantien für Gasimporte bemühen. Auch seien Wasserkraftreserven für den Winter bereitzuhalten. Und: «So widersprüchlich das klingt, wir benötigen so rasch als möglich für eine Übergangsphase Spitzenlast-Gaskraftwerke, die aber auch mit Öl betrieben werden können.»

Neue AKW sind kein Tabu mehr

Vergangene Woche forderte bereits die SVP, dass die Atomkraft gestärkt wird. Sie will dafür 10 Milliarden Franken einsetzen. Investiert werden soll in neue Mini-Atomkraftwerke der neuesten Generation. Zudem gehe es darum, dass bestehende AKW wie Beznau nicht zu früh vom Netz genommen werden.

Für die SVP ist wie auch für die FDP der Bau von neuen Atomkraftwerken kein Tabu mehr – trotz einem vom Volk in der Verfassung verankerten Neubauverbot für AKW. So sprachen sich im Februar etwa die FDP-Delegierten grundsätzlich für die Aufhebung des Verbots aus. Man solle für alle Technologien offen bleiben, hiess es damals. Gleichzeitig betonte die Partei, dass man nicht fordere, sofort ein neues AKW zu bauen. (abi)