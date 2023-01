Luftrettung im Wallis: Rega reicht Beschwerde ein

Streit um Luftrettung «Mängel» in der Versorgung: Rega will auch im Wallis fliegen – und reicht Beschwerde ein Der Streit um die Luftrettung im Kanton Wallis geht in die nächste Runde: Die Schweizerische Rettungsflugwacht hat eine Beschwerde eingereicht. Sie will Teil des Luftrettungsdispositivs werden. 04.01.2023, 11.05 Uhr

Die Rega will fliegen und nicht am Boden stehen: Sie hat eine Beschwerde gegen den Entscheid zur Vergabe der Luftrettung im Wallis eingereicht. (Symbolbild) Keystone

Ende November hatte die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) entschieden: Die Luftrettung im Kanton Wallis bleibt in den Händen der Lokalmatadoren von Air Zermatt und ihrer Air-Glaciers. Sie retten seit 2003 verunglückte Wintersportler, Bergsteigerinnen und Wanderer im Auftrag des Kantons.

Die Offerte der Rega wurde dagegen nicht berücksichtigt. Der Grund: Diese habe nur einen im Raum Sion stationierten Rettungshelikopter angeboten. Gemäss Bedarfsanalyse brauche es aber bis zu zwei Helikopter pro Tag. Zudem sei eine Aufteilung der Einsätze zwischen verschiedenen Luftrettern nicht im Interesse der Patienten.

Allerdings kamen bereits im Vorfeld Zweifel an der Unabhängigkeit der KWRO auf: Vertreter der inzwischen fusionierten Air Zermatt und Air-Glaciers sind gleichzeitig Mitglieder der KWRO. Nun hat die Rega beim Walliser Staatsrat denn auch Beschwerde gegen den Entscheid eingereicht, wie sie am Mittwoch mitteilte. Begründet wird der Schritt mit «groben Mängeln» im Vergabeverfahren und mit «Mängeln in der notfallmedizinischen Versorgung im Wallis», welche die Rega beheben will.

Gezielte Bewertung für einheimische Luftretter

Konkret kritisiert sie, dass das Vergabeverfahren «von Anfang an so ausgestaltet war, dass die beiden Walliser Anbieterinnen den Zuschlag erhalten würden». Die Bewertung der Angebote erfolgte «gezielt zum Vorteil der Air Zermatt und der Air-Glaciers und zum Nachteil der Rega», schreibt die Rettungsflugwacht. So seien etwa notfallmedizinische Aspekte oder die technische Ausstattung der Helikopter nicht berücksichtigt worden. Weiter seien die Zuschlagskriterien nicht gewichtet, immer wieder abgeändert oder gar nicht angewandt worden.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Bedarfsanalyse, die bestehende notfallmedizinische Mängel «komplett» ausblendet. Auch könne es nicht sein, dass Vertreter der späteren Siegerparteien an der Analyse beteiligt waren – und gleichzeitig auch noch KWRO-Mitglieder sind.

«Faires Verfahren» gefordert

Gemäss einem KWRO-Monitoringbericht aus dem Jahr 2020 sei das Rettungsdispositiv im Wallis verbesserungswürdig. Es bestehe Bedarf an zusätzlichen Rettungsmitteln. So würden etwa Hilfsfristen überschritten und in der Nacht könnten nur sehr wenige Rettungen durchgeführt werden – wegen «mangelnden Ressourcen und ungenügender Ausrüstung».

Dies wolle die Rega ändern. Sie fordert daher ein faires Verfahren, damit sie das Walliser Luftrettungsdispositiv stärken könne. Sie betont, dass ihre Helikopter von sechs der total 14 Basen das Wallis innert sechs bis 13 Flugminuten erreichen können. Dazu kommt der in Sion stationierte Rettungshelikopter.

Es gehe ihr nicht darum, andere Organisationen zu verdrängen, schreibt die Rega. Aber: «Patientinnen und Patienten im Kanton Wallis sollen sich darauf verlassen können, dass bei einem medizinischen Notfall immer das nächste und am besten geeignete Luftrettungsmittel aufgeboten wird.» Nun liegt der Ball beim Walliser Staatsrat.

Private Heli-Firma gelangte ans Bundesgericht

Hintergrund des Luftrettungsstreits ist ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2020. Seither muss der Kanton die Vergabe des Mandats für die Luftrettung öffentlich ausschreiben. Pikant daran: Das Unternehmen, welches den Fall erst ins Rollen gebracht hatte – die Héli-Alpes SA – hatte es gar nicht erst in die Evaluation der KWRO geschafft. Die private Heli-Firma habe die Mindestanforderungen nicht erfüllt. (abi)