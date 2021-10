Wildunfälle verursachen jährlich 50 Millionen Franken Schaden

Strassenverkehr Wildunfälle verursachen jährlich über 50 Millionen Franken Sachschaden 89 Personen haben sich 2020 bei einem Tierunfall verletzt. In den Kantonen Jura, Graubünden, Freiburg und Thurgau ist das Risiko eines Zusammenstosses besonders hoch. 13.10.2021, 10.51 Uhr

Wildwechsel-Verkehrsschild zwischen Rüttenen (SO) und Balm (SO). Unfälle mit Wildtieren verursachen jährlich Tausende tote Tiere und geschätzte 50 Millionen Franken Sachschaden.

Hanspeter Baertschi / SZ

Dies schreibt das Versicherungsunternehmen Axa am Mittwoch in einer Medienmitteilung. In den vier Kantonen liegt das Risiko demnach um bis zu siebenmal höher als in anderen Kantonen. In den Kantonen Basel-Stadt, Ob- und Nidwalden besteht gemäss Unternehmensdaten die geringste Gefahr eines Wildunfalls.