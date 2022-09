Unfallstatistik zeigt: Deutlich mehr Tote auf Schweizer Strassen

Schweizer Strassen Unfallstatistik zeigt: Deutlich mehr Tote und Schwerverletzte im ersten Halbjahr Durchschnittlich verunfallten im ersten Halbjahr neun Personen pro Tag schwer auf Schweizer Strassen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt seit Anfang Jahr markant an, erst recht bei E-Bike-Fahrenden. 15.09.2022, 11.39 Uhr

Gesamthaft gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres 1746 Schwerverletzte im Strassenverkehr. (Symbolbild) Keystone

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres haben insgesamt 116 Menschen ihr Leben auf Schweizer Strassen verloren. Das zeigt die Halbjahresstatistik zu den Strassenverkehrsunfällen des Bundesamts für Strassen (Astra), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das sind deutlich mehr als noch in der Vorjahresperiode. Damals starben 87 Personen. Nur leicht angestiegen ist die Zahl der Schwerverletzten: Hier registrierten die Statistiker 1746 Fälle – im Vorjahr waren es noch 1709 Schwerverletzte.