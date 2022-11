Stadt Zürich: Langstrasse soll fast autofrei werden

Strassenverkehr Stadt Zürich lanciert Projekt: Langstrasse wird fast autofrei Lange Staus gehören auf der Zürcher Langstrasse zum täglichen Bild. Jetzt reagiert die Stadt. In Zukunft sollen nur noch Velos, Busse und Taxis auf der einstigen Sündenmeile unterwegs sein. 07.11.2022, 10.49 Uhr

Tägliches Bild an der Langstrasse: Auto an Auto reiht sich aneinander. Keystone

Wer heute mit dem Auto auf der einstigen Sündenmeile Zürichs unterwegs ist, steht vermutlich. Denn zumeist prägen lange Staus das Bild der Langstrasse. Nun möchte die Stadt den Durchgangsverkehr reduzieren. Dazu setzt sie bis November 2023 ein Projekt für eine autoarme Langstrasse um, wie das Tiefbauamt am Montag bekannt gab. Es sieht vor, dass tagsüber nur Velofahrende, Busse und Taxis die Strasse in beiden Richtungen befahren dürfen.

In der Nacht wird diese Regel aufgehoben. «Mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr, weniger Autos an der Langstrasse – diese Ziele erreichen wir mit dem Projekt», lässt sich die zuständige Stadträtin Simone Brander in der Mitteilung zitieren. Für mehr Aufenthaltsqualität soll das um 2,60 Meter verbreiterte Trottoir sorgen. (rwa)