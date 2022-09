Nationalrat: Raser sollen doch härter bestraft werden

Strassenverkehr Raser sollen doch härter bestraft werden: Nationalrat kriegt kalte Füsse Gross war die Entrüstung, als das Parlament die Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis für Raser streichen wollte. Nun knickt die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat ein. Sie möchte nun doch an der Mindeststrafe festhalten. Reto Wattenhofer Aktualisiert 13.09.2022, 08.49 Uhr

Der Nationalrat korrigiert seinen früheren Entscheid: Nun soll die Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis für Raser doch bleiben. Keystone

Der Druck war zu gross und so ist der Nationalrat am Dienstag zurückgekrebst: Er will nun die harten Strafen für Raserdelikte doch im Gesetz belassen. Damit korrigiert er einen zentralen Eckpfeiler von Via Sicura. Einst eingeführt, um die Zahl der Toten auf Strassen zu reduzieren, ist die Reform in den letzten Jahren zusehends unter Beschuss geraten. Die Kritik: Die starren Grenzwerte im Raserartikel führen zu unverhältnismässigen Strafen.