Kostet Velofahren bald? Politiker nehmen Anlauf für Velovignette

Strassenverkehr Kostet bald auch Velofahren? Bürgerliche Politiker um Benjamin Giezendanner nehmen Anlauf für neue Vignette Nationalratsmitglieder von SVP, FDP und CVP verlangen, dass sich auch Velofahrende an den Kosten des Strassenverkehrs beteiligen. Sie schlagen dafür eine Pauschale von 20 Franken pro Jahr vor. Samuel Thomi 20.03.2022, 10.04 Uhr

Kostet in der Schweiz bald auch Velofahren? Bürgerliche Nationalräte fordern, dass sich Radfahrende an den Strassenkosten beteiligen. Susann Basler

Auch wer Velo fährt, soll einen Beitrag an die Kosten des Strassenverkehrs zahlen. Das fordert eine Allianz von bürgerlichen Politikern im Nationalrat. «Vernünftig wäre ein Preis von 20 Franken pro Velo und Jahr», wird Initiator Benjamin Giezendanner in der «SonntagsZeitung» zitiert. Der Aargauer SVP-Nationalrat bestätigt gegenüber CH Media am Sonntag seine Aussagen und begründet den Vorstoss mit dem massiven Ausbau des Velowegnetzes, der im Bundeshaus soeben beschlossen worden ist. In der eben zu Ende gegangenen Frühjahrssession hat das Parlament nämlich das Veloweggesetz verabschiedet. Es hat damit einen breit abgestützten Volksentscheid von 2018 umgesetzt.