Strassenverkehr Der Arbeitsschutz für Lastwagenfahrer soll verbessert werden Zimmer statt Kabine: Lastwagenfahrer und Lastwagenfahrerinnen sollen nicht mehr ständig in ihrem Fahrzeug bleiben müssen. Das hat nun auch der Ständerat beschlossen. 01.06.2021, 12.33 Uhr

Lastwagenfahrerinnen und Lastwagenfahrer sind derzeit teilweise gezwungen, ganze Wochen in ihrem Fahrzeug zu verbringen. (Symbolbild) Keystone

Lastwagenchauffeure sollen ihre wöchentliche Ruhezeit nicht im Fahrzeug verbringen dürfen. Das hat nach dem Nationalrat am Dienstag nun auch der Ständerat beschlossen. Er hiess eine Motion von Nationalrat Bruno Storni (SP/TI) mit grosser Mehrheit (37 zu 8) gut. Der Bundesrat ist ebenfalls einverstanden und wird die Chauffeurverordnung anpassen. So soll verhindert werden, dass Fahrerinnen und Fahrer gezwungen sind, ganze Wochen in ihren Fahrzeugen zu verbringen – Wochenenden inklusive. Der Motionär schreibt, dass dies vor allem Chauffeure aus Osteuropa, die teilweise monatlich 600 Euro verdienten, betreffe.