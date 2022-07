Strassenverkehr Brisanter Plan: Bundesrätin Sommaruga prüft Tempo 60 auf Autobahnen Auf Schweizer Strassen stockt es immer öfter. Verkehrsministerin Sommaruga lässt dagegen verschiedene Massnahmen prüfen, darunter Tempo 60 auf Autobahnen. Druck kommt derweil auch von der Strasse: Lastwagenchauffeure sammeln ab sofort Unterschriften. 12.07.2022, 08.48 Uhr

Gilt auf stark befahrenen Autobahnen bald Tempo 60? Diese und weitere Massnahmen zur Verflüssigung prüft da Bundesamt für Strassen. Donato Caspari

Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen und Konkurrenzkampf auf der Strasse sind nicht neu. Nun haben die Lastwagenchauffeure jedoch genug und gehen selber auf die Strasse. Jedoch nicht zum Streik, sondern zum Unterschriftensammeln. Am Dienstag jedenfalls beginnt die Sammelfrist für die sogenannte «Chauffeurinitiative» zu laufen. Damit will deren Verband Routiers Suisses «angemessene Arbeitsbedingungen für Chauffeusen und Chauffeure» in der Bundesverfassung verankern. Die Initianten haben nun 18 Monate Zeit um die für das Zustandekommen nötigen 100'000 gültigen Unterschriften zu sammeln.