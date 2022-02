Strassentransport Transporteure: Bundesrat schiebt Lohndumping einen Riegel Ausländische Transportfirmen sollen keine Scheinfirmen in anderen Ländern mehr eröffnen dürfen, um die Löhne von Chauffeuren zu drücken. Das schlägt der Bundesrat vor. Auslöser sind neue Bestimmungen in der EU. 23.02.2022, 14.50 Uhr

Auf dem Strassentransport mit anderen EU-Staaten soll der Wettbewerb fairer werden. (Symbolbild) Keystone

Im grenzüberschreitenden Strassentransport möchte der Bundesrat den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen gewährleisten und auch die Zusammenarbeit mit den EU-Staaten stärken. Er hat am Mittwoch eine Gesetzesrevision in die Vernehmlassung geschickt. Hintergrund sind neue Vorschriften, welche die EU beschlossen hat.

Nun soll auch die Schweiz nachziehen. Der Bundesrat möchte das Schweizer Recht an jenes der EU angleichen, wie das Bundesamt für Verkehr in einer Mitteilung schreibt. Zu den zentralen Elementen gehören Massnahmen gegen Lohndumping. Mit der Revision soll verhindert werden, dass ausländische Transportunternehmen in einem anderen Staat eine Briefkastenfirma eröffnen mit dem alleinigen Zweck, das Kabotageverbot zu umgehen oder von tieferen Sozialstandards für das Fahrpersonal zu profitieren.

Neue Bewilligungspflicht bei Kleintransporter

Zudem schlägt der Bundesrat eine Änderung des Entsendegesetzes vor. Diese soll eine Grundlage für den Informationsaustausch und die Gewährung von Amtshilfe schaffen. Letztere soll gewährt werden, wenn die Behörden eines EU-Staates kontrollieren möchten, ob ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz die minimalen Arbeitsbedingungen in diesem EU-Staat einhält. Entsendet ein Arbeitgeber einen Angestellten aus der Schweiz in ein EU-Land, müssen die minimalen Arbeitsbedingungen des Gastlandes eingehalten werden.

Neu soll auch eine Lizenzpflicht für Unternehmen gelten, die Lieferwagen grenzüberschreitend für den gewerblichen Güterverkehr einsetzen. Bislang brauchten Betriebe erst eine Bewilligung, wenn sie Fahrzeuge über 3,5 Tonnen einsetzten. Neu sind auch Kleintransporter über 2,5 Tonnen bewilligungspflichtig. Damit würden für Transporteure und Liefer- und Lastwagen beim Zugang zum Beruf gleich lange Spiesse geschaffen, argumentiert der Bundesrat. (rwa)