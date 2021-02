strafrecht Sex ohne Einwilligung soll weiterhin nicht als Vergewaltigung gelten Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung soll neu als sexueller Übergriff gelten, nicht aber als Vergewaltigung. Das schlägt die ständerätliche Rechtskommission vor. Amnesty International geht das zu wenig weit. Reto Wattenhofer 01.02.2021, 15.56 Uhr

Muss sich ein Opfer zur Wehr setzen, damit ein Übergriff als Vergewaltigung anerkannt wird?

Bild: Oliver Menge

Vor einem Jahr hatte die Rechtskommission des Ständerates beschlossen, die Revision des Sexualstrafrechts vertieft zu prüfen. Im Zentrum stand die Frage, wie sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person strafrechtlich zu bewerten sind, wenn weder Gewalt noch Drohung vorliegen. Am Montag hat die Kommission nun ihre Vorschläge veröffentlicht.

Sie stellt einen neuen Grundtatbestand des sexuellen Übergriffs zur Debatte. Dieser kommt dann zum Zug, wenn der Täter das Opfer nicht nötigt und keine Abhängigkeit oder Notlage ausnützt. Dadurch solle der entgegenstehende Wille von sexuell mündigen Opfern geschützt werden, argumentiert sie.

Die Kommission sieht bei sexuellen Übergriffen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn jemand gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt. Das ist eine Verbesserung zur heutigen rechtlichen Situation. Wenn der Täter das Opfer nicht genötigt hat, ergeht in diesen Fällen heute eine Einstellung des Verfahrens oder ein Freispruch vom Vorwurf der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung, wie es im erläuternden Bericht heisst.

«Unechte Vergewaltigung»

Keine Mehrheit fand sich in der Kommission für die in der Öffentlichkeit häufig diskutierte Variante der Zustimmungslösung, wonach eine Person explizit dem Sex zustimmen muss, bevor es zum Geschlechtsverkehr kommt. Dagegen schlägt die Kommission vor, den Begriff der Vergewaltigung auch auf «beischlafsähnliche Handlungen» auszuweiten. Dies würde auch Oral- und Analverkehr einschliessen.

Dass die Vorschläge der Kommission in der Vernehmlassung zu reden geben dürften, zeigte sich bereits am Montag. Enttäuscht reagiert Amnesty International, welche die Reform des Sexualstrafrechts im November 2019 mit einer Petition angestossen hatte. Der Vorschlag werde Opfern sexueller Gewalt nicht gerecht, schreibt die Organisation in einer Stellungnahme.

Damit werde eine Art «unechte Vergewaltigung» geschaffen. Das Strafmass hänge vom Verhalten des Opfers ab. «Wenn die Täterschaft kein Nötigungsmittel anwenden muss, weil sie einen Zustand der Überraschung oder des Schocks ausnutzte, der das Opfer daran hinderte, sich zu wehren, riskiert sie maximal drei Jahre Gefängnis. Bei einer Vergewaltigung hingegen drohten bis zu zehn Jahre Haft», gibt Amnesty International zu bedenken. Bereits zwölf europäische Länder würden nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr deshalb als Vergewaltigung anerkennen.

Cybergrooming wird bestraft

Die Rechtskommission schlägt auch Änderungen zum besseren Schutz von Kindern vor. So soll etwa ein neuer Tatbestand für das Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern – auch als cybergrooming bekannt – geschaffen werden. Dieser soll es ermöglichen, dass Vorbereitungshandlungen mit einer Geldstrafe bestraft werden können. Für sexuelle Handlungen mit Kindern unter 12 Jahren will die Kommission strafverschärfend für bestimmte Tatbestandsvarianten neu eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr schaffen.

Damit Jugendliche nicht unnötig kriminalisiert werden, soll dagegen das Herstellen, das Weiterleiten und der Besitz von pornografischem Material in Zukunft unter gewissen Umständen straflos bleiben können.