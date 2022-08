Bundesrat will Kampfjet-Abstimmung nicht vorziehen

Stopp-Initiative Zu spät! Der Bundesrat will die Kampfjet-Abstimmung nicht vorziehen – die «F-35» werden gekauft «Stopp F-35»-Initiative kommt zu spät: Sobald das Parlament grünes Licht gibt, will der Bundesrat die F-35-Kampfjets kaufen. Den von den Initianten geforderten Zeitplan könne der Bund nicht einhalten. Die Gegner des Kampfjets werfen dem Bundesrat indes Feigheit vor. Michael Graber Aktualisiert 24.08.2022, 17.51 Uhr

Haben vergeblich Unterschriften gesammelt: Die Initiative der links-grünen Allianz kommt zu spät. keystone

Es könnte die sinnloseste Abstimmung aller Zeiten werden: Die Volksinitiative «Stopp F-35» verleiht dem Kampfjetkauf keine aufschiebende Wirkung. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung (VBS) sieht keinen Grund mit dem Kauf bis nach einer Abstimmung zuzuwarten.

Eine Verzögerung der Beschaffung des F-35A hätte «schwere Folgen» für die Sicherheit der Schweiz, schreibt das VBS in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Zustandekommen des Volksbegehrens wurde erst in dieser Woche formell bestätigt.

Müsste die Abstimmung, wie von den Initianten gefordert, bereits im März 2023 durchgeführt werden, «blieben Bundesrat und Parlament für die Erarbeitung und Behandlung der Botschaft zur Volksinitiative nur knapp mehr als einen Monat übrig», schreibt das VBS.

Der geforderte Zeitplan könne «auch bei Straffung der in der Bundesverwaltung üblichen Verfahren nicht eingehalten werden». Der Bund begründet dies damit, dass die Sorgfaltspflicht nicht gewahrt und «somit eine seriöse Behandlung der Initiative durch Bundesrat und Parlament nicht möglich wäre».

Offerte läuft Ende März aus

Etwas verklausuliert heisst dies alles: Der Kauf der Kampfflugzeuge wird nicht aufgeschoben. Die Gültigkeit der Offerten läuft im März 2023 aus. Bis dahin muss die Schweiz kaufen, wenn sie das zum abgemachten Preis machen will. Die Abstimmung findet aber sicher erst nach dieser Entscheidung statt.

Eidgenössische Volksinitiativen hätten keine rechtliche Vorwirkung, schreibt das VBS dazu. «Aus staatspolitischen Gründen kann es darum nicht angehen, ein Präjudiz zu schaffen und auf den Fahrplan des Initiativkomitees einzugehen.» Ansonsten könnten alleine mit dem Start der Unterschriftensammlungen «gefällte Entscheide ausgehebelt werden».

Werden die Verträge nicht bis Ende März unterzeichnet, «sind Nachverhandlungen erforderlich, um die Gültigkeit der Offerte zu verlängern.» Dabei würden höhere Preise und Verzögerungen drohen, so das VBS. Eine Verzögerung der Beschaffung hätte laut Mitteilung «schwere sicherheitspolitische Folgen». Ab 2030 wäre die Bevölkerung nicht mehr «vor Bedrohungen und Gefahren aus der Luft geschützt.»

Initianten: Ein «feiges Ausweichmanöver»

Die links-grüne Allianz gegen den F-35 übt indes harsche Kritik am Entscheid des Bundesrates und taxiert diesen als «feiges Ausweichmanöver», wie die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA), SP und Grüne gemeinsam in einer Stellungnahme mitteilen. Die Landesregierung wolle damit eine öffentliche Auseinandersetzung zur Beschaffung des «teuersten Rüstungsgeschäfts der Schweizer Geschichte», umgehen.

Marionna Schlatter, Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin der Grünen, nennt in der Mitteilung das Vorgehen des Bundesrates einen «Affront gegenüber den über 100’000 Unterzeichnenden» der Volksinitiative.

Auch Priska Seiler Graf, Nationalrätin und SP-Sicherheitspolitikerin, zeigt sich verärgert über die Begründung des Bundesrates. «Die angeblichen Fristen in diesem Geschäft waren dem VBS schon damals bekannt», lässt sie sich zitieren. Dass nun eine Abstimmung mit der Begründung verhindert werde, die Initiative sei nach einem Jahr der Unterschriftensammlung zu kurzfristig eingereicht worden, sei «ein Hohn gegenüber einer funktionierenden Demokratie».

Die Kampfjetgegner fordern nun von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass sie in der Herbstsession die Verpflichtung zum Kauf des F-35 bis Ende März 2023 nicht in der Armeebotschaft verankern. Eine bürgerliche Mehrheit des Ständerates liess einen entsprechenden Passus im Juni in die Armeebotschaft reinschreiben, weil sie ein Auslaufen der Kaufofferte befürchtete.