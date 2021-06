Stopfleber und Co Parlament will Deklarationspflicht bei hierzulande verbotenen Produktionsarten Ist die Herstellungsmethode eines Produktes nach Schweizer Recht verboten, muss das bereits heute deklariert werden. Aber nur teilweise. Das Parlament will das nun für alle Lebensmittel. 16.06.2021, 16.24 Uhr

Die Stopfleber sorgt seit Jahren in der Schweiz für Kontroversen. Im Bild: eine Gänsefarm in Spanien. Keystone

Es ist paradox: Stopfleber darf hierzulande gegessen werden, obwohl deren Herstellung nicht mit dem Schweizer Tierschutzrecht vereinbar ist. Ein weiteres Beispiel sind Eier aus Batteriehaltung, die in der Schweiz verboten ist. Gewisse in der Schweiz verbotene Herstellungsmethoden müssen schon heute auf den Verpackungen angegeben sein.

Dem Parlament reicht das nun nicht mehr. Der Nationalrat hat am Mittwoch nach dem Ständerat eine entsprechende Motion mit 137:41 Stimmen gutgeheissen. Damit soll der Bundesrat beauftragt werden, Produktionsmethoden, die in der Schweiz verboten sind, der Deklarationspflicht zu unterstellen. Die Deklaration soll dabei so gestaltet werden, dass Produktionsart und Herkunft klar ersichtlich sind. Die neuen Pflichten sollen klar definierbar, völkerrechtskonform und durchsetzbar sein.

Transparenz für die Konsumenten schaffen

«Es muss Transparenz für Konsumierende herrschen, damit sie wissen, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt wurden», sagte Lilian Studer (EVP/AG) für die zuständige Kommission. Es solle auf den ersten Blick ersichtlich sein, wenn ein Produkt nicht nach Schweizer Standards produziert worden sei. Dies könne auch der Schweizer Produktion helfen, so Studer. Eine Minderheit in der Kommission führte an, dass die Umsetzung der Motion nicht möglich wäre. Dies insbesondere, wenn Produkte mit mehreren Inhaltsstoffen vorliegen würden.

Bundesrat schlägt anderen Weg vor

Skeptisch ist auch der Bundesrat. Er hat zwar Verständnis für das Anliegen, lehnt den Vorstoss jedoch ab. Eine generelle Deklarationspflicht würde ein Paradigmenwechsel darstellen. Es bestehe die Gefahr, dass ausländische Produkte diskriminiert würden. Alain Berset verwies am Mittwoch darauf, dass die Umsetzung schwierig werden dürfte. Beispielsweise müssten zahlreiche Produkte neu etikettiert werden.

Stattdessen will der Bundesrat neue Deklarationspflichten im Einzelfall prüfen. Bereits im September hat er angekündigt, dies für Stopfleber, Froschschenkel und Reptilienlederprodukte zu tun. Zudem klärt der Bund eine Umkehr der Beweislast ab. Wer in der Schweiz ausländische Produkte auf den Markt bringt, müsste dann nachweisen, dass diese zu Recht nicht deklariert wurden. (rwa/agl)