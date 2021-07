Steuerreform Maurer wollte nicht klatschen für die Steuerpläne der OECD Höhere Mindeststeuern für Unternehmen: Ueli Maurer nahm in Venedig am Treffen der G20-Finanzminister teil. Dabei erhielt die Idee einer globalen Mindeststeuer weiteren Auftrieb. 11.07.2021, 14.14 Uhr

Ueli Maurer vor den Medien in Bern. Keystone

Begeisterung klingt anders. Nach dem Entscheid der G20-Finanzminister, die sich am Samstag in Venedig ebenfalls auf eine internationale Steuerreform verständigt haben, gab sich Bundesrat Ueli Maurer vor den Medien in Bern pragmatisch. «Diese Steuerreform lässt sich nicht verhindern», kommentierte er die Entscheidung trocken. Dass er sie selber durchaus am liebsten verhindert hätte, verriet er aber dann doch auch. «Nach der Entscheidung hat es Applaus gegeben, ich habe selber nicht applaudiert», so Maurer.