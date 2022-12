Steuern Jedem seine eigene Steuererklärung: So will der Bundesrat die Individualbesteuerung umsetzen Die Landesregierung legt einen Vorschlag zur Individualbesteuerung auf den Tisch. Die Reform soll dafür sorgen, dass die Heiratsstrafe beseitigt wird und Zweitverdienende mehr arbeiten. Widerstand ist programmiert. Chiara Stäheli 02.12.2022, 14.02 Uhr

Auch verheiratete Paare sollen bald zwei Steuererklärungen ausfüllen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Alle volljährigen Personen in der Schweiz sollen künftig eine eigene Steuererklärung ausfüllen müssen - auch wenn sie verheiratet sind. Das schlägt der Bundesrat mit seiner Gesetzesvorlage zur Individualbesteuerung vor, welche er am Freitag in die Vernehmlassung geschickt hat. Es ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Initiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung», welche von den FDP Frauen lanciert und im September mit ausreichend gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht wurde.