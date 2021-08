Aargauer Regierung definiert Kriterien für Corona-Regeln

Steigende Zahlen Aargauer Regierung definiert Kriterien für Verschärfungen der Corona-Massnahmen Die Aargauer Regierung hat eine Eventualplanung mit drei Eskalationsstufen definiert, sollten die Fallzahlen weiter steigen und eine Überlastung der Spitäler drohen. Unter anderem ist eine erweiterte Zertifikatspflicht vorgesehen. Alice Guldimann 17.08.2021, 10.37 Uhr

Das Covid-Zertifikat soll bei steigenden Fallzahlen vermehrt eingesetzt werden. (Symbolbild) Keystone

Auch im Aargau steigen derzeit die Coronazahlen deutlich an. Die 14-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 278.5 auf 100'000 Einwohner, die Positivitätsrate beträgt 13.3 Prozent, wie der Kanton am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Hauptgrund für diese Entwicklung seien die Reiserückkehrer, heisst es. Die aktuelle Impfrate von 53 Prozent müsse deshalb zwingend markant erhöht werden, weshalb der Kanton auch erneut an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen.