Notlage Im letzten Jahr gab es so viele Bergrettungen wie nie zuvor 2021 zog es wieder viele Menschen in die Berge. Das schlug sich auf die Notfälle nieder: Noch nie mussten so viele Personen von der Bergrettung gerettet oder geborgen werden wie im vergangenen Jahr. 30.03.2022, 10.08 Uhr

Besonders bei Skitouren gerieten im letzten Jahr mehr Menschen in eine Notlage. (Symbolbild) Keystone

Im zweiten Coronajahr zog es erneut viele Menschen in die Höhe. Dass die Hotels im Gegensatz zu 2020 offen waren und das Wetter mitspielte, liess die Berge noch verlockender erscheinen. Das schlug sich auch auf das Not- und Unfallgeschehen nieder. 2021 gerieten in den Schweizer Alpen und im Jura 3680 Personen in eine Notlage oder verunfallten. Das ist ein Rekord, wie der Schweizer Alpen-Club (SAC) am Mittwoch mitteilt.