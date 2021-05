Statistik Anzahl Strafurteile ging im Coronajahr stark zurück 2020 sind 11 Prozent weniger Verurteilungen in die Schweizer Strafregister eingetragen worden als im Vorjahr. Wie genau die Coronapandemie diese Zahl beeinflusst hat, ist aber noch offen. Alice Guldimann 17.05.2021, 09.46 Uhr

Die Anzahl ausgesprochene Freiheitsstrafen von über zwei Jahren ging 2020 um rund einen Viertel zurück. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt gab es im letzten Jahr rund 95'000 Urteile gegen Erwachsene, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Das sind etwa 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders stark war der Rückgang mit 17 Prozent im Ausländer- und Integrationsgesetz. Bei den Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz beträgt der Rückgang 14 Prozent. Weiter zeigt die Statistik, dass der Rückgang bei den Ausländerinnen und Ausländern ohne B- oder C- Ausweis deutlich grösser war als bei Schweizerinnen und Ausländern mit entsprechenden Ausweisen. Dies wird insbesondere bei groben Verletzungen der Verkehrsregeln deutlich.

Die Coronamassnahmen seien dafür ein möglicher Erklärungsansatz, schreibt das BFS. Zum einen hätten die Grenzschliessungen zu weniger Durchfahrten durch die Schweiz geführt. Zudem sei davon auszugehen, dass in der Schweiz wohnhafte Personen vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel gemieden haben und öfter mit dem Auto gefahren sind.

Auch die Schliessungen von Restaurants und Bars spiegeln sich demnach in den Zahlen: So gab es laut BFS insgesamt 15 Prozent weniger Verurteilungen aufgrund von Fahren in fahrunfähigem Zustand.

Kommende Jahre werden Trend bestätigen oder widerlegen

Weil letztes Jahr weniger Urteile ausgesprochen wurden, gab es 2020 auch weniger Strafen. Besonders hoch ist mit 27 Prozent der Rückgang bei den Freiheitsstrafen von über zwei Jahren. Hier gelte es jedoch zu beobachten, ob die Verringerung lediglich darauf zurückzuführen ist, dass die Strafverfahren pandemiebedingt verzögert abgeurteilt und ins Strafregister eingetragen wurden, oder ob es wirklich weniger schwere Straftaten gegeben hat, schreibt das BFS.

Wie genau die Pandemie die Anzahl Straftaten beeinflusst hat, werde sich damit erst dann zeigen, wenn alle abgehandelt wurden. Dies wird laut BFS mindestens noch ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.