Statik Bund zweifelt an den Plänen der SBB: Bauarbeiten am Bahnhof in Lausanne teilweise gestoppt Die SBB muss die Pläne zum Umbau des Bahnhofs in Lausanne überarbeiten. Das zuständige Bundesamt meldete Zweifel an der Statik an. 11.10.2022, 12.18 Uhr

Beim Bahnhof in Lausanne muss ein Teil der Bauarbeiten unterbrochen werden. Keystone

Das Stopp-Signal kommt aus Bern. Die Bauarbeiten am Bahnhof in Lausanne können nicht wieder aufgenommen werden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat Teile der Pläne der SBB nicht bewilligt. «Die vorgelegten Pläne und Berechnungen reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass die Struktur des neuen Bahnhofs in Lausanne statisch sicher sein wird», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Es seien zusätzliche Studien nötig.