Start ins neue Jahr Langsamer als erhofft: Schweizer Wirtschaft erholt sich weiter Erwartungsgemäss hat sich die Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres weiter von den Pandemiefolgen erholt. Allerdings wuchs die Konjunktur langsamer als erwartet. Und nach einem Ausreisser stagniert nun auch der Aussenhandel. Samuel Thomi Aktualisiert 31.05.2022, 11.05 Uhr

Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres um 0,4 Prozentpunkte gewachsen – insbesondere dank der Industrie. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Wirtschaft kann sich wie erwartet weiter von den Folgen der Coronapandemie erholen. Wenn auch in abgeschwächtem Tempo – dies als Folge des inzwischen ausgebrochenen Kriegs in der Ukraine. Konkret ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen hierzulande in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,5 Prozentpunkte gewachsen. Sportevent-bereinigt lag der Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) im ersten Quartal des Jahres mit 0,4 Prozentpunkten leicht tiefer.

Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte, trug dazu insbesondere der Industriesektor bei. Teile des Dienstleistungssektors seien dagegen zu Beginn des Quartals durch die jüngste Coronawelle und damit einhergehende Massnahmen nochmals gebremst worden.

Exporte legen zu – ausser nach China

Wie die gleichentags publizierten neuesten Aussenhandelszahlen zeigen, legten die Exporte nach zwei volatilen Monaten im April wieder um 2,5 Prozent zu. Haupttreiber waren chemisch-pharmazeutische Produkte (5,4 Prozent) und der Bereich Maschinen und Elektronik (4 Prozent). Der Export von Uhren (-3,6 Prozent) und Präzisionsinstrumenten (-7,4 Prozent) sank derweil. Vor allem Exporte nach China und in die von Peking kontrollierte Sonderverwaltungszone Hongkong waren rückläufig. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beurteilt die Export-Situation in einer Mitteilung vom Dienstag damit wieder als stagnierend.

Die Importe sind laut BAZG im April um 7 Prozent auf das Niveau vom vergangenen Dezember gesunken. Den stärksten Einbruch gab es bei Importen aus der Euro-Zone (-14,8 Prozent). Unter dem Strich hat die Schweiz im April mehr Waren und Dienstleistungen exportiert: Die Handelsbilanz schloss mit einem Überschuss von 3,8 Milliarden Franken.

Detailhandel verliert weiter Umsatz

In der Schweiz haben im April derweil auch die Detailhändler weiter an Umsatz eingebüsst. Wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilt, sind die Detailhandelsumsätze im vierten Monat des Jahres um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigt im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent gefallen. Ohne Tankstellen lag der Rückgang des nominalen Umsatzes im Detailhandel sogar bei 6,5 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat fällt das Minus im Detailhandel insgesamt mit 1,2 Prozent allerdings tiefer aus und spiegelt damit die Normalisierung der Branche nach der Pandemie wider. In der Krise waren die Umsätze im Detailhandel äusserst stark angestiegen – stationär wie auch online.