Ständerat Menschen mit geistiger Behinderung sollen besser in die Politik eingebunden werden In der Schweiz haben zahlreiche Menschen kein aktives und passives Wahlrecht. Ein Postulat von Marina Carobbio Guscetti will nun die politische Einbindung von behinderten Menschen verbessern. 08.06.2021, 10.42 Uhr

Wer als dauerhaft urteilsunfähig gilt und unter allgemeine Vormundschaft gestellt wird, verliert sein Stimmrecht. (Symbolbild) Keystone

Menschen mit geistiger Behinderung sollen besser am politischen Leben teilnehmen können. Der Ständerat hat ein Postulat von Marina Carobbio Guscetti (SP/TI) am Dienstag an den Bundesrat überwiesen. Dieser solle aufzeigen, welche Massnahmen dafür nötig sind. In der Schweiz sind Personen, die als dauerhaft urteilsunfähig gelten und unter allgemeine Vormundschaft gestellt werden, grundsätzlich vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Diese Praxis widerspreche dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung, so Carobbio.