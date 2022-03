Umweltschutz Antreten für die Biodiversität: Armee soll mehr tun für die biologische Vielfalt Verzicht auf synthetische Pestizide, Wildtierkorridore und weniger Lichtverschmutzung. Der Ständerat will, dass sich die Armee mehr um die Biodiversität kümmern soll. Nun liegt der Ball bei Nationalrat. 01.03.2022, 12.51 Uhr

Wenn weniger synthetische Pestizide eingesetzt werden, kommt dies unter anderem den Bienen zugute. Keystone

Die Schweizer Armee soll mehr zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Der Ständerat hat am Dienstag mit 29 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine Motion von Céline Vara (Grüne/NE) gutgeheissen. Diese verlangt, dass drei zusätzliche Ziele in den Aktionsplan Biodiversität aufgenommen werden. So solle die Armee auf synthetische Pestizide auf von ihr bewirtschafteten Flächen verzichten, Wildtierkorridore und Korridore zum Schutz der Artenvielfalt auf den Grundstücken der Armee geschaffen und erhalten werden sowie die nächtliche Lichtverschmutzung reduziert werden.

Sowohl der Bundesrat wie eine Mehrheit der kleinen Kammer waren mit diesen Forderungen einverstanden. Verteidigungsministerin Viola Amherd betonte zudem, dass diese Massnahmen nicht zulasten der eigentlichen Aufgaben des Militärs gehen und in einem überschaubaren Aufwand stünden. Auch lässt Varas Motion viel Spielraum für Ausnahmen. Für Alex Kuprecht (SVP/SZ) ging dies trotzdem zu weit. Er hielt die neuen Vorschriften schlicht für unnötig, die Armee sei in diesem Bereich auch so schon sehr vorbildlich. (mg)