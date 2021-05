Stadtratswahlen Zwei zusätzliche Kandidatinnen: SP will verlorenen vierten Sitz zurückerobern Die SP der Stadt Zürich hat Nationalrätin Min Li Marti und Gemeinderätin Simone Brander als Stadtratskandidatinnen präsentiert. Damit greift die SP den frei werdenden Sitz der AL an. André Bissegger 11.05.2021, 12.30 Uhr

SP-Nationalrätin Min Li Marti ist eine der beiden Kandidatinnen für einen möglichen vierten SP-Sitz im Zürcher Stadtrat. Keystone

Die SP will ihren vierten Sitz, den sie vor drei Jahren verloren hat, zurückerobern: Die Partei hat neben den bisherigen Stadträtinnen und Stadträten die Nationalrätin Min Li Marti und die Gemeinderätin Simone Brander lanciert. Das teilte die Partei am Dienstag mit. Wer von den beiden mit Corine Mauch, André Odermatt und Raphael Golta definitiv in den Wahlkampf zieht, entscheidet die Delegiertenversammlung am 26. August.