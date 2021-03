Staatsfinanzen Überschüsse trotz Coronakrise: Bern und Wallis profitieren von der Nationalbank Die auf die Pandemie folgende Wirtschaftskrise hat in den Rechnungen der beiden Kantone Spuren hinterlassen. Noch halten sie sich aber in den schwarzen Zahlen. Auch, weil die Nationalbank zahlt. 30.03.2021, 11.42 Uhr

Am Tropf der Nationalbank: Ohne die Millionen von der Nationalbank wären die Kantonsrechnungen tief rot. Keystone

(wap) Auch in der Krise schreibt der Kanton Bern schwarze Zahlen: 40 Millionen Franken beträgt der Überschuss in der Erfolgsrechnung 2020, wie der Kanton am Dienstag mitteilte. Allerdings: Budgetiert war ursprünglich ein Überschuss von 218 Millionen. Auch im benachbarten Kanton Wallis sind die Staatsfinanzen wegen der Krise nicht in den roten Bereich gekippt: Die ebenfalls am Dienstag veröffentlichte Rechnung schliesst mit einem Überschuss von 2,3 Millionen Franken.