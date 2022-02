Pfister will der SRG Grenzen setzen

SRG Pfister: «Müssen Debatte führen, was Service public heute bedeutet» Erneut übt Gerhard Pfister Kritik an der SRG. Für den Parteipräsidenten der Mitte geht es nun darum, dass den gebührenfinanzierten Angeboten Grenzen gesetzt werden. 19.02.2022, 09.08 Uhr

Gerhard Pfister im SRF-Studio. Keystone

Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister will der SRG beim Onlineangebot Grenzen setzen. Das sagt er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Samstag: «Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft ist keine Onlinezeitung und darf es nicht noch mehr werden.» Kern der gebührenfinanzierten Sender müsse eine «ausgewogene Berichterstattung im audiovisuellen Bereich» sein, so Pfister. Er war wiederholt als Kritiker der SRF-Sender aufgefallen, zuletzt kritisierte er unter anderem auf Twitter die gestiegenen Fixlöhne des Kaders.

Pfister fügt aber an: «Ein starker Service public ist wichtig für den Zusammenhalt der Schweiz.» Darum hält er auch die Halbierungsinitiative, die derzeit im Hintergrund aufgegleist wird, für falsch: «Sie löst weder das Grundsatzproblem, noch ermöglicht sie eine konstruktive Diskussion über die Rolle der SRG», so Pfister. Es müsse nun eine Debatte geführt werden, «was Service public im digitalen Zeitalter bedeutet – und was eben nicht.»

Was eben nicht, sagt Pfister auch gleich selbst: Er nennt etwa «Online-Storytelling oder die Investigation». Hier dringe die SRG in Bereiche vor, «in denen Journalisten privater Medien kompetenter sind und bereits eine Topleistung erbringen». Stattdessen wünscht er sich, dass die Sender «die Minderheiten in unserem Land einbeziehen» sollen. (mg)