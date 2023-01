Stau in den Winterferien: Diese Strecken sind betroffen

Sportferien Das grosse Warten: Auf diesen Strassen stecken Sie bald im Stau fest Am Samstag beginnen in den ersten Kantonen die Sportferien. Bereits jetzt wissen die Experten des Bundes, auf welchen Strassen die Schneesportlerinnen besonders viel Geduld benötigen. André Bissegger Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Stossstange an Stossstange: In den Sportferien wird sich der Verkehr an vielen Orten in der Schweiz wieder stauen. Keystone

Das Snowboard ist gewachst, die Skibindung eingestellt und der Helm eingepackt: Am kommenden Wochenende beginnen in den ersten Kantonen die Sportferien – etwa im Thurgau, in Schaffhausen oder Glarus. Sukzessive werden sie danach von den anderen Kantonen abgelöst, bis Anfang März die Schule definitiv wieder für alle ruft.

Skiferien sind vor allem für Familien eine logistische Herausforderung. Umso praktischer ist es, das viele Gepäck mit dem Auto in die Berge zu fahren. Das zeigt sich auch auf den Schweizer Strassen: Die Experten des Bundes erwarten, dass die Autofahrerinnen und -fahrer im Februar an den Wochenenden wegen des Ferienreiseverkehrs mit langen Staus und grossen Verkehrsbehinderungen rechnen müssen – vor allem auf den Routen in die Wintersportorte. Das teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit.

Stossstange an Stossstange auf Autobahnen und in Tälern

Stark belastet sind die üblichen Verdächtigen: «Spürbare Auswirkungen» sagt das Astra namentlich den Autobahnen A1, A2, A3, A6, A8, A9 und A13 voraus. Laut dem Bund besonders betroffen sein dürfte etwa die A1 ab der Verzweigungen Härkingen bis in die Region Bern, die A1 und die A6 rund um Bern sowie die A6 und A8 in Richtung Berner Oberland.

Viel Verkehr erwartet der Bund aber auch auf der A9 bei der Verzweigung La Veyre in Richtung Wallis sowie auf der A3 zwischen Walenstadt und Reichenburg. Die A13 zwischen Sarganserland und Rothenbrunnen ist in beiden Richtungen laut Astra ebenfalls von Staugefahr betroffen.

Stau und Zeitverlust prognostiziert der Bund auch für die A28 im Prättigau zwischen Landquart und Klosters sowie zwischen Spiez und Kandersteg, Gampel und Goppenstein sowie Raron und Brig.

Dazu kommen diverse staugefährdete Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern, wie es weiter heisst. Der Bund warnt zudem vor Wartezeiten bei den Autoverladestationen: bei der Hinreise von 8 bis 16 Uhr an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters.

Länger warten müssen die Heimkehrer dann wohl an der Furka in Oberwald, am Lötschberg in Goppenstein und am Vereina in Lavin-Sagliains – dies laut Astra jeweils zwischen 11 und 18 Uhr.

Vor Abfahrt informieren

Der Bund ruft Ferienreisende dazu auf, bei Stau die Autobahn nicht zu verlassen. Denn der «unerwünschte Ausweichverkehr» belaste die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen und führe letztlich zum Verkehrskollaps in den Regionen. Zudem steige beim Umfahren von Staus das Unfallrisiko.

Auch der Touring Club Schweiz (TCS) warnt auf seiner Website vor «Behinderungen rund um die Skigebiete». Er betont zudem, dass es sich hierbei lediglich um eine Prognose handle. Der TCS rät daher, sich vor jeder Reise jeweils über die aktuellen Bedingungen zu informieren.

So ist man im Winter sicher mit dem Auto unterwegs Schnee, Eisregen und Glatteis: Auf dem Weg in die Sportferien können die winterlichen Strassenverhältnisse zur Herausforderung werden. Mit diesen Tipps meistert man die Fahrt ins Ferienvergnügen.

