Gesundheit Spital Heiden wird wegen finanziellen Schwierigkeiten geschlossen Das Spital Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird per Ende Jahr geschlossen. 130 Mitarbeitende verlieren voraussichtlich ihre Stelle. 26.04.2021, 14.00 Uhr

Das Spital Heiden wird Ende Jahr geschlossen. Bild: Benjamin Manser

(rw/agl) Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) ist in einer kritischen Lage. Trotz zahlreicher Optimierungen und erheblicher Einsparungen sei es in den letzten Jahren nicht gelungen, die Wirtschaftlichkeit zu steigern, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Kantons und des SVAR. Die Bettenbelegung im Spital Heiden sei konstant zu tief gewesen. Nach sorgfältiger Abwägung hat der Verwaltungsrat deshalb die Schliessung des Spitals per Ende Jahr beim Regierungsrat beantragt. Der SVAR will sich auf das Spital Herisau und das Psychiatrische Zentrum in Herisau konzentrieren.