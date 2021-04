Spitalauslastung Gesellschaft für Intensivmedizin: Zahl kritisch kranker Coronapatienten nimmt zu Seit einigen Tagen nimmt die Zahl der kritisch kranken Covid-Patienten wieder zu. Die Gesellschaft für Intensivmedizin ruft die Bevölkerung auf, vorsichtig und verantwortungsvoll zu handeln. 15.04.2021, 16.45 Uhr

Die SGI spricht von einer zunahme der kritisch Kranken Covid-Patientinnen auf den Intensivstationen. (Symbolbild) Keystone

(agl) Nach einer anhaltend hohen Belastung in den vergangenen Wochen und Monaten sind die Intensivstationen der Schweizer Spitäler nun auch wieder stärker durch Coronapatienten gefordert, die in kritischem Zustand sind. Das ist einer Mitteilung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) vom Donnerstag zu entnehmen. Wie der künftige Bedarf an intensivmedizinischen Ressourcen aussieht, sei nur schwierig abzuschätzen und hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, heisst es weiter.