Spenden Corona: Glückskette sammelte 43 Millionen Franken für Hilfe in der Schweiz Im vergangenen Jahr hat die Glückskette 43 Millionen Franken für Menschen in der Schweiz gesammelt, die besonders unter der Pandemie litten. Nach 2005 sei das der zweithöchste Spendenbetrag für Hilfe im Inland. 04.02.2021, 07.00 Uhr

Freiwillige der Glückskette sammeln telefonisch Spenden für Menschen, die wegen Corona Not leiden. Keystone

(dpo) Insgesamt sammelte die Glückskette im Jahr 2020 Spenden in der Höhe von 64,5 Millionen Franken. Alleine 43 Millionen kamen für Menschen zusammen, die in der Schweiz wegen der Coronapandemie in Not gerieten, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilt.

Damit hat die Glückskette beinahe den Rekord für Spenden im Inland geknackt. Den höchsten Betrag für die Schweiz verzeichnete die Stiftung laut eigenen Angaben 2005, als sie 50 Millionen für Betroffene von Unwettern sammelte. Wie die Glückskette weiter mitteilt, werde sie Notleidende auch in den ersten drei Monaten von 2021 in den Bereichen finanzielle Hilfe, Dienstleistungen, Lebensmittelhilfe und Beratung unterstützen.

Hilfe für Libanon nach Explosion

Im Ausland hat die gemeinnützige Stiftung 21,5 Millionen Franken für Hilfsprojekte eingesetzt. Die Schwerpunkte legte die Glückskette dabei auf Hilfe nach der Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut, sowie auf Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch und für Projekte in Indonesien.

Bei den Spendenbeträgen handelt es sich gemäss Mitteilung um eine Bilanz. Den detaillierten Jahresbericht 2020 veröffentlicht die Glückskette im Verlauf des ersten Halbjahres 2021.