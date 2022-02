SP-Parteitag Mattea Meyer stimmt Genossen auf Kampf gegen AHV-Reform ein Mattea Meyer, SP-Co-Präsidentin, lanciert am Parteitag der Sozialdemokraten den Abstimmungskampf gegen die Rentenreform. Zudem stärkte sie Bundesrätin Sommaruga den Rücken gegen Angriffe der SVP. Dario Pollice Aktualisiert 05.02.2022, 10.37 Uhr

Mattea Meyer kritisierte die AHV-Reform, welche ein höheres Rentenalter für Frauen vorsieht. (Archivbild) Keystone

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer machte am digitalen Parteitag der Sozialdemokraten Stimmung gegen die jüngste AHV-Reform. Diese sei «inakzeptabel», sagte die Zürcherin am Samstag. «Die Rechten versuchen in diesem Jahr allen Ernstes, die AHV-Vorlage und den Rentenabbau im Namen der «Gleichstellung» zu verkaufen.»