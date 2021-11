Sozialversicherung Bundesrat schafft mehr Transparenz bei IV-Gutachten IV-Stellen müssen ab nächstem Jahr öffentlich machen, welcher Gutachter wie viele Aufträge erhalten hat. Auch werden die Gespräche aufgezeichnet. Damit möchte der Bundesrat die Transparenz erhöhen. Reto Wattenhofer 03.11.2021, 10.59 Uhr

Ihre Macht ist gross: Gutachter entscheiden oft, wer eine IV-Rente erhält und wer nicht. Keystone

Auf Akten und nur wenige Stunden Gespräch folgt ein Entscheid, der für das weitere Arbeitsleben entscheidend ist: Wer eine IV-Rente erhalten will, der muss seine Erwerbseinschränkung von einem Gutachter bestätigt erhalten. Doch diese stehen seit längerer Zeit in der Kritik. Sozialversicherungsanwälte hegen den Verdacht, dass Gutachter, die viele Aufträge von der IV erhalten, eher in deren Sinn entscheiden.

In diesem Bereich schafft der Bundesrat nun mehr Transparenz. Er hat am Mittwoch beschlossen, die IV-Reform auf nächstes Jahr in Kraft zu setzen. Die Revision sieht unter anderem vor, dass die Abklärungsmassnahmen und das Verfahren bei Gutachten für alle Sozialversicherungen einheitlich geregelt werden. Bei der Vergabe von Aufträgen sollen sich die Versicherung und die versicherte Person einvernehmlich auf einen Auftragnehmer einigen, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen in einer Mitteilung schreibt.

Öffentliche Liste über Gutachter

Die Interviews werden neu aufgezeichnet und Teil der Fallakten. Zudem müssen IV-Stellen eine öffentliche Liste zu den von ihnen beauftragten Sachverständigen führen. Darauf finden sich Angaben zur Zahl der getätigten Gutachten, den Vergütungen, den attestierten Arbeitsunfähigkeiten und der Beurteilung der Gutachten in Gerichtsentscheiden.

Um die Qualität der Begutachtungen zu sichern, schafft der Bundesrat eine unabhängige, ausserparlamentarische Kommission. Deren Aufgaben und Kompetenzen werden auf Verordnungsstufe geregelt. Klar ist bereits: Patienten- und Behindertenorganisationen werden stärker vertreten sein – dies zulasten von Ärztinnen und Ärzten.

Stufenloses System

Die bessere Transparenz bei medizinischen Gutachten ist nur ein Element der IV-Reform. Übergeordnetes Ziel ist es, dass Kinder, Jugendliche und Menschen mit psychischen Problemen noch gezielter unterstützt werden, um sie besser in den Arbeitsmarkt einzugliedern. So intensiviert die IV die Zusammenarbeit mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie den Arbeitgebenden.

Damit der Anreiz besteht, die Erwerbstätigkeit zu erhöhen, führt der Bundesrat für Neurenten ein stufenloses System ein. Bislang gab es im Rentensystem vier Stufen. Deshalb sei es für viele IV-Rentnerinnen und -Rentner nicht attraktiv gewesen, mehr zu arbeiten, weil sich wegen Schwelleneffekten ihr verfügbares Einkommen nicht erhöht habe, argumentiert der Bundesrat.