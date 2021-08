Sozialdemokratie SP will den Bürgerlichen den Freiheitsbegriff streitig machen Die SP will ihr weit verbreitetes Image einer Verbotspartei abschütteln und thematisiert an ihrem Parteitag den Freiheitsbegriff. Freiheit gebe es nur, wenn sie für alle gelte. 28.08.2021, 11.46 Uhr

Das neue Co-Präsidium der SP lanciert einen Angriff auf den bürgerlichen Freiheitsbegriff. (Archivbild) Keystone

Am SP-Parteitag vom Samstag stand ein Wort im Zentrum, das sonst eher Bürgerliche für sich beanspruchen: Freiheit. In einer Rede kritisierte das Co-Präsidium unter Mattea Meyer und Cédric Wermuth die Besetzung des Worts durch ihre politischen Gegner: «Weder die FDP noch die Mitte und schon gar nicht die SVP stehen für die Freiheit», so Meyer und Wermuth. «Wenn die Rechten von Freiheit reden, meinen sie die Privilegien der Mächtigen und Besitzenden, ihre eigenen Privilegien.»