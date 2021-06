Sommersession Ständerat will Leaks verhindern und die Indiskretionen aufarbeiten Das Konkordanzsystem sei am «verlottern», bemängelt Benedikt Würth. Mit der Bekämpfung von Indiskretionen will der St. Galler Ständerat Vertrauen wieder zurückgewinnen. Aktualisiert 08.06.2021, 09.37 Uhr

Schon bevor die Geschäfte im Bundesrat behandelt wurden, waren die Anträge der Ämter teilweise bereits in den Medien zu lesen. Keystone

Der Ständerat will einen Bericht über die Indiskretionen während der Coronakrise erstellen lassen. Die kleine Kammer hat am Dienstag mit 29 zu 15 Stimmen eine Motion von Benedikt Würth (Die Mitte/SG) gutgeheissen. Diese wünscht nicht nur einen Bericht, sondern auch «innovative Massnahmen» um solche Geheimnisverletzungen künftig im Keim zu ersticken. Für Würth ist durch die «systematischen Indiskretionen» das Konkordanzsystem am «verlottern», wie er im Rat sagte. Es sei störend und stossend, dass oftmals bereits am Vorabend von Bundesratssitzungen die detaillierten Anträge der zuständigen Bundesräte in den Medien waren.