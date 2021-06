Sommersession Der Beitritt zum UNO-Migrationspakt wird auf Eis gelegt Auch 2021 wird die Schweiz wohl den UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnen. Der Ständerat hat das Geschäft sistiert und will die Arbeiten einer Kommission abwarten. 08.06.2021, 11.36 Uhr

Mit dem UNO-Migrationspakt soll die internationale Zusammenarbeit im Bereich grenzüberschreitender Migration verbessert werden. (Symbolbild) Keystone

Die Schweiz wird dem UNO-Migrationspakt derzeit nicht beitreten. Der Ständerat hat das Geschäft am Dienstag in den Kühlschrank gelegt. Der Entscheid fiel ohne Gegenstimme. Die kleine Kammer will zuerst die Arbeiten der gemeinsamen Subkommission der beiden Aussenpolitischen Kommissionen zum Thema «Soft Law» abwarten. Der Migrationspakt gilt als sogenanntes Soft Law. Darunter fallen etwa Empfehlungen, Resolutionen oder Deklarationen internationaler Organisationen wie der UNO. Sie können nicht vor Gericht eingeklagt werden. Trotzdem gelten sie als politisch verpflichtend.