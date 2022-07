Hitzwelle: Wie sich das Wetter entwickelt

Sommer Temperaturen bis zu 38 Grad erwartet – Abkühlung ist nicht in Sicht Die Hitzewelle erreicht am Dienstag einen ersten Höhepunkt. In Genf und Sion werden bis zu 38 Grad erwartet. Und die gegenwärtige Hitzeperiode könnte aussergewöhnlich lange andauern. Peter Walthard und Ann-Kathrin Amstutz 19.07.2022, 05.00 Uhr

Das sommerliche Wetter mit Temperaturen über 30 Grad könnte bis Mitte der nächsten Woche anhalten. Keystone

Nach einem heissen Montag ist am Dienstag mit einem ersten Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle zu rechnen. Wie der Wetterdienst Meteonews am Montag mitteilte, könnten dabei bis zu 38 Grad erreicht werden, dies in den Westschweizer Städten Genf und Sion. Dort erreichten die Temperaturen ebenso wie in Neuenburg und Nyon am Montag bereits fast die 36-Grad-Marke:

Auch im Rest der Schweiz wird es ab Dienstag noch wärmer: Im Flachland zeigt die Prognose durchwegs Werte über 35 Grad. Dabei könnten vereinzelt auch Rekorde gebrochen werden.

Vielerorts liegen die prognostizierten Temperaturen laut Meteonews aber ein bis zwei Grad unter den höchsten jemals gemessenen Werten. Diese stammen an vielen Orten aus dem Hitzesommer 2003. Damals wurden etwa in Binningen bei Basel 38,6 Grad gemessen, in Zürich 37 Grad. Zum Vergleich: Für Binningen werden aktuell 36,5 bis 37,5 Grad, für Zürich-Flughafen 35,5 bis 36,5 Grad vorhergesagt.

Ähnliches Phänomen wie im Hitzesommer 2003

Am Mittwoch werden die Temperaturen wieder etwas weniger hoch steigen, da etwas weniger heisse und feuchtere Luft vom Atlantik her nach Mitteleuropa gelangt. Damit steigt aber die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern. Von einer eigentlichen Abkühlung kann auch nicht die Rede sein: Die Temperaturen bleiben verbreitet über 30 Grad. Bereits ab Donnerstag zeigt die Temperaturentwicklung dann wieder in die Höhe, im Norden sind laut Meteonews 35, im Süden 36 Grad zu erwarten.

Ein Ende der Hitzewelle sei derzeit nicht in Sicht, so Meteonews. Auch zu Beginn der nächsten Woche könne es noch einmal richtig heiss werden. «Es sieht somit danach aus, dass es bis gegen Mitte der kommenden Woche täglich 30 Grad und mehr gibt und somit die Hitzewelle lange andauert», heisst es weiter.

Die Situation erinnere an den Hitzesommer 2003: «Auch damals sorgten sich immer wieder regenerierende Höhenrücken über Mitteleuropa für eine sehr grosse Anzahl von Hitzetagen.»

Trockenheit und grosse Waldbrandgefahr in Basel

Mit der anhaltenden Hitze und Trockenheit steigt auch die Gefahr für Waldbrände. Wie die Kantone Baselland und Basel-Stadt am Montagabend mitteilen, gilt in beiden Kantonen wie in Teilen der Kantone Wallis und Graubünden die Waldbrandgefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). Ab Dienstag gilt in beiden Basel deshalb ein absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern.

Auch der Zustand der Basler Gewässer verschlechtert sich zusehends. Die Wasserstände in Bächen und Flüssen seien tief und die Böden sehr trocken. Man müsse damit rechnen, dass in den nächsten Tagen «diverse Gewässer teilweise oder ganz trockenfallen», schreiben die Basler Behörden. Verschiedene Bäche müssten ausgefischt werden.

Am Unterlauf der Birs gilt ebenfalls ab Dienstag ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier. Das Befahren des Flusses mit Wasserfahrzeugen ist ebenfalls zu unterlassen. Wasserentnahmen sind nicht mehr erlaubt, ausser in der Birs und im Rhein mit einer entsprechenden Bewilligung.