Solothurn Nach 28 Jahren tritt Kurt Fluri ab: FDP verliert Stadtpräsidium an SP Der amtsälteste Stadtpräsident der Schweiz tritt ab. Und die Partei von Kurt Fluri (FDP) verliert auch gleich das Stadtpräsidium in Solothurn. Die Siegerinnen im zweiten Wahlgang heissen: Stefanie Ingold und SP. 26.09.2021, 15.57 Uhr

Folgt in Solothurn auf Kurt Fluri (FDP): Die neue Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP). Simon Von Gunten

Im ersten Wahlgang am 13. Juni betrug der Vorsprung 47 Stimmen. Gut drei Monate später, nach dem zweiten Wahlgang vom Sonntag, gewinnt Stefanie Ingold erneut die Ausmarchung gegen Markus Schüpbach (FDP). Diesmal liegt die SP-Frau allerdings 280 Stimmen voraus. Damit steht in Solothurn erstmals eine Frau an der Spitze der Stadt. Und das Präsidium der 17'000-Einwohner-Stadt wechselt von der FDP zur SP. Die Stimmbeteiligung bei der Stapi-Wahl lag bei 63,6 Prozent und damit leicht höher als beim ersten Wahlgang.