Landesweit läuten die Kirchenglocken für die Ukraine

Ukraine-Krieg So bereitet sich der Kanton Aargau auf die Flüchtlingswelle vor – bereits 90 Angebote von Privatpersonen

Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, in der Schweiz kommen rund 90 Flüchtlinge pro Tag an. Wer privat Flüchtlinge aufnehmen will, kann sich per E-Mail beim Kanton melden. Die Gemeinden müssen angeben, wie viele freie Asylplätze sie haben – Zivilschutzanlagen sollen vorerst nicht belegt werden.