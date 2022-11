Hilfe für Nigeria und Tschad: Schweiz verspricht Soforthilfe

Soforthilfe Nach Überschwemmungen in Nigeria und im Tschad: Schweiz hilft mit 1,5 Millionen Die Schweiz sichert Nigeria und Tschad nach schweren Überschwemmungen finanzielle Soforthilfe zu. Sie folgt damit einem Hilfsappell der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IFRC). 04.11.2022, 14.50 Uhr

Nigeria wird von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Nun verspricht die Schweiz finanzielle Soforthilfe. Keystone

Konkret will die Schweiz Nigeria eine Soforthilfe von 750'000 Franken und dem Tschad eine zusätzliche Hilfe von 300'000 Franken bereitstellen, wie das Aussendepartement (EDA) am Freitag mitteilte. Die Schweiz hatte dem Welternährungsprogramm in Bezug auf den Tschad bereits Anfang Oktober 500'000 Franken zur Verfügung gestellt.