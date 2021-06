Digitaliisierung: Gemeinden setzen auf Alleingang

Smart Village Gemeinden arbeiten bei der Digitalisierung am liebsten alleine Nur eine Minderheit der Gemeinden in der Schweiz setzt bei der Digitalisierung auf Kooperation. Kostensenkungen erwarten sie kaum, dennoch glauben sie an eine Effizienzsteigerung. Aktualisiert 18.06.2021, 10.30 Uhr

Den Weg zum «Smart Village» gehen die meisten Gemeinden am liebsten allein. (Symbolbild) Keystone

Schweizer Kommunen setzen grosse Hoffnungen auf die Digitalisierung, befürchten aber, selbst nicht auf dem neusten Stand zu sein: Dieses Bild zeigt eine vom Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) in Zusammenarbeit mit dem Verein «Myni Gmeind» durchgeführte Umfrage unter 460 Gemeinden, die am Freitag veröffentlicht wurde. Drei von fünf der befragten Städte und Gemeinden gaben demnach an, sie hinkten den aktuellen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung hinterher, heisst es in einer Mitteilung des SGV.