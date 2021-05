Sitzstreik Credit-Suisse-Filiale blockiert: Gericht spricht Klimaaktivisten schuldig Das Zürcher Bezirksgericht hat neun Klimaaktivisten verurteilt. Sie hatten im Juli 2019 an einem Sitzstreik vor dem Hauptsitz der Credit Suisse in Zürich teilgenommen. Dario Pollice Aktualisiert 14.05.2021, 15.47 Uhr

Solidaritätskundgebung vom Collective Climate Justice vor dem Zürcher Volkshaus für die angeklagten Aktivisten. Keystone

Rund 100 Klimaaktivisten organisierten im Juli 2019 eine Sitzblockade vor der Hauptfiliale der Credit Suisse (CS) am Zürcher Paradeplatz. Dabei versperrten sie teils mit Velos und Pflanzenkübeln für mehrere Stunden den Eingang der Grossbank. Nun hat das Zürcher Bezirksgericht neun Aktivisten am Freitag wegen Nötigung und Hausfriedensbruch schuldig gesprochen, wie es am Freitag mitteilte. Es verurteilte die Aktivisten, davon sieben aus der Romandie, zu einer bedingte Geldstrafe in der Höhe von 40 Tagessätzen zu je 10 Franken.