Luzerner Hackerin veröffentlich Flugverbotslisten der USA

Luzerner Hackerin gelangt an heikle Daten zu US-Flugverbotslisten

Eine Schweizerin ist erneut in den Besitz heikler Daten aus den USA gekommen. Dabei soll es sich unter anderem um Namen von Personen handeln, die in den USA mit einem Flugverbot belegt sind. Ein US-Kongressabgeordneter will den Fall untersuchen.