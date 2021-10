Coronademo in Bern bewilligt

Kundgebung Unter Auflagen: Stadt Bern erlaubt am Samstag wieder eine Coronademo Zertifikatsgegner dürfen am Samstag in Bern eine Kundgebung durchführen. Die Stadt Bern hat ein entsprechendes Gesuch unter Auflagen bewilligt. 19.10.2021, 09.29 Uhr

Zu den Organisatoren der bewilligten Kundgebung gehört das «Aktionsbündnis Urkantone» um Josef Ender. (Archivbild) Keystone

Am kommenden Samstag darf in Bern gegen das Covid-Zertifikat demonstriert werden. Ein gemeinsames Gesuch der Komitees «Aktionsbündnis Urkantone» und «Freie Linke Schweiz» sei bewilligt worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Organisatoren hätten sich verpflichtet, das abgesprochene Sicherheitskonzept und die festgelegte Route einzuhalten und planten derzeit keine weiteren Kundgebungen in Bern, heisst es in der Mitteilung. Die Kantonspolizei sei weiterhin angehalten, regelmässig wiederkehrenden unbewilligten Kundgebungen entgegenzuwirken. (wap)