Sehbehinderte sind gegen Abschalten von Strassenbeleuchtung

Sicherheit Sehbehinderte wehren sich gegen Abschaltung von Strassenlaternen Wegen der drohenden Strommangellage wollen einige Gemeinden die Strassenbeleuchtung reduzieren. Nun wehrt sich der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband. 06.10.2022, 12.09 Uhr

Ohne öffentliche Beleuchtung sei die Sicherheit von Sehbehinderten gefährdet, warnt der Blindenverband. (Symbolbild) Keystone

Rund 400'000 Menschen in der Schweiz leben mit einer Sehbehinderung. Sie sind zwar nicht ganz blind, in ihrem Sehen aber deutlich eingeschränkt. Für sie hätten die Pläne vieler Gemeinden, die Strassenbeleuchtung zu reduzieren oder gar abzuschalten, Folgen: «Ihre Sicherheit wäre akut gefährdet», warnt der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) am Donnerstag in einer Mitteilung.