Sicherheit Nationalrat gibt grünes Licht für Cyberkommando Die Weiterentwicklung der Armee schreitet voran: Der Nationalrat spricht sich für ein neues Cyberkommando aus. Auch zeigt er ein Herz für zivile Anlässe. André Bissegger 15.12.2021, 11.18 Uhr

Die Armee will im Bereich Cybersicherheit vorwärts machen. Keystone

Die Gefahr bewaffneter Konflikte nimmt für die Schweiz ab, dafür steigt die Zahl der Cyberangriffe. Die Schweizer Armee will sich für diese neue Bedrohung wappnen und die Cyberabwehr verstärken. Konkret möchte der Bundesrat ein Cyberkommando schaffen und die Milizbestände in diesem Bereich ausbauen. Wichtiger Bestandteil des Kommandos ist das neue Cyberbataillon. Dieses wird bereits auf Anfang 2022 gebildet.

Dazu müssen etwa das Militärgesetz und die Armeeorganisation angepasst werden. Am Mittwoch beugte sich der Nationalrat über die Vorlage, die noch weitere Änderungen vorsah – etwa bei der Militärdienstpflicht. Trotz einiger Anträge sprach sich die grosse Kammer mit 178 Stimmen bei 12 Enthaltungen ohne Änderungen für die Vorlage aus. Diese geht nun in den Ständerat.

Nationalrat sieht die Gefahr von Cyberangriffen

Gerade das neue Cyberkommando war in allen Fraktionen unbestritten – auch mit Hinweis auf den Angriff auf die Ruag im Jahr 2016. Die Herausforderungen in diesem Bereich hätten stark zugenommen, sagte Maja Riniker (FDP/AG). «Wir müssen mögliche Angriffe erkennen und vereiteln können.» Für Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) ist die Armee mit dieser Änderung «auf dem Weg vom Eisen zum Glas», also von schweren Mitteln wie Panzern hin zum Glasfaserkabel. Franziska Roth (SP/SO) sprach sich für eine Organisation aus, «die sich intensiv und professionell damit befasst und die notwendigen Ressourcen dafür erhält.»

Chancenlos waren dagegen Anträge, bei denen es um die Dienstbefreiung für bestimmte Berufsgruppen ging: So wollte eine Minderheit Personen bereits dann von der Dienstpflicht befreien, wenn sie mindestens 50 Prozent in bestimmten Berufen tätig sind. Ein anderer Antrag forderte die Ausweitung der Befreiung auf das Pflegepersonal.

Neben dem Cyberkommando soll mit der Revision analog zum Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine neue Militärluftfahrtbehörde entstehen. Diese soll den militärischen Luftverkehr beaufsichtigen und regulieren – und so die Koordination zwischen der Luftwaffe und dem zivilen Flugverkehr im gemeinsam genutzten Luftraum verbessern.

Mehr Unterstützung für zivile Anlässe

Ausserdem will der Bundesrat die Unterstützung von zivilen Anlässen durch die Armee stärken. So sollen neu auch Rekrutinnen und Rekruten eingesetzt werden können. Zudem will die Armee künftig bei Anlässen von nationaler oder internationaler Bedeutung helfen können, auch wenn für sie kein wesentlicher Ausbildungs- oder Übungsnutzen besteht.

Der Nationalrat ist damit einverstanden: Er befürchtete, das viele dieser Anlässe ohne Hilfe der Armee nicht mehr stattfinden könnten. Dazu zählen etwa das Lauberhorn-Rennen oder das eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Allerdings habe es in der Kommission besorgte Stimmen gegeben, wonach private Organisatoren die Armee als «billige Arbeitskräfte» ausnutzen könnten, sagte Kommissionssprecherin Priska Seiler-Graf (SP/ZH).

Auch befürwortet die grosse Kammer, dass die Beurteilung des Gefährdungs- und Missbrauchspotenzials von Armeeangehörigen bei der Rekrutierung und bei der Waffenabgabe verbessert wird. Das geschieht, in dem die zuständige Stelle des Bundes die Gruppe Verteidigung von sich aus über hängige Strafverfahren informiert.