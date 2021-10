Sicherheit Luftverteidigung: Bundesrat stärkt internationale Kooperation Die Schweiz spannt bei der bodengestützten Luftverteidigung enger mit befreundeten Staaten zusammen. Sie solle nicht die gleichen Fehler machen wie andere, hofft der Bundesrat. 01.10.2021, 10.56 Uhr

Zwei Milliarden Franken kosten die fünf Feuereinheiten des US-Herstellers Raytheon. Keystone

Für die Einsatzbereitschaft der Schweizer Armee ist es wichtig, dass ihre bodengestützten Luftverteidigungssysteme (Bodluv) auch mit anderen Streitkräften kompatibel sind. Dieser Ansicht ist der Bundesrat. Er hat am Freitag grünes Licht dafür gegeben, dass die Schweiz an einer internationalen Betreibergruppe teilnehmen kann, wie das Verteidigungsdepartement in einer Mitteilung schreibt.