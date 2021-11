Sicherheit Ab nächstem Jahr kommt das Cyberbataillon in der Armee Die Armee soll besser gewappnet sein vor Cyberangriffen. Aus diese Grund möchte der Bundesrat sie weiterentwickeln. Nun schafft er ein neues Cyberbataillon. 24.11.2021, 10.52 Uhr

Die Armee möchte die eigene Cyberabwehr verstärken. (Symbolbild) Keystone

Bereits seit 2018 bietet die Armee jungen Talenten die Möglichkeit, im Rahmen ihrer militärischen Grundausbildung einen 40-wöchigen Cyber-Lehrgang zu absolvieren. Im Fokus hat sie dabei Informatiker mit Berufslehre oder angehende Informatik-Studierende. In Zukunft sollen diese mit anderen Spezialisten aus der Miliz im Cyberbataillon eingeteilt werden. Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, auf kommendes Jahr ein Cyberbataillon in der Milizarmee zu schaffen.