Sexualstrafrecht Wenn die Bilder der Ex im Netz landen: Jetzt geht die Politik gegen «Rachepornografie» vor Werden Sexbilder heute unerlaubt im Internet veröffentlicht, fehlt in vielen Fällen eine griffige Strafnorm. Das möchte der Ständerat nun ändern. Im neuen Sexualstrafrecht soll ein eigener Tatbestand geschaffen werden. Reto Wattenhofer 13.06.2022, 19.07 Uhr

Wenn die expliziten Bilder der Ex im Internet landen. Dagegen möchte der Ständerat nun besser vorgehen. Keystone

Es kommt immer wieder vor: Eine Beziehung geht in die Brüche. Der Verlassene rächt sich und lädt pornografische Bilder oder Videos der Ex-Partnerin ohne deren Einwilligung im Internet hoch. Was unter dem Begriff «Rachepornografie» subsumiert wird, ist strafrechtlich eine «Black Box». Es fehlt eine klare Gesetzesgrundlage. Nur in seltenen Fällen bietet sich der geschädigten Person eine Handhabung.