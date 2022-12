«Nur Ja heisst Ja» beim Se: Nationalrat will Klarheit

Sexualstrafrecht «Nur Ja heisst Ja»: Nationalrat will Klarheit vor dem Sex Zum Sex sollen beide Seiten Ja sagen: Anders als Bundesrat und Ständerat spricht sich der Nationalrat für die Zustimmungslösung im Sexualstrafrecht aus. Vergewaltiger müssen neu immer ins Gefängnis. André Bissegger 05.12.2022, 20.52 Uhr

Der Nationalrat schliesst sich den Forderungen der Linken, Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsorganisationen bei der Zustimmungslösung an. Keystone

Das Schweizer Sexualstrafrecht ist in die Jahre gekommen. Daher soll es der gesellschaftlichen Realität angepasst werden. Nachdem der Ständerat im Sommer das Sexualstrafrecht verschärft hatte, war am Montag der Nationalrat am Zug. Dass das Gesetz gründlich modernisiert werden muss, ist in Bundesbern unbestritten.