Jetzt beginnt die Wintersession ++ Diese Themen geben zu reden

11:28 Uhr Dienstag, 6. Dezember

Verteilung der Steuermilliarden: Nationalrat lenkt ein

Nun ist klar, wie die jährlichen Mehreinnahmen der OECD-Mindeststeuer von geschätzten 1 bis 2,5 Milliarden Franken in der Schweiz verteilt werden sollen. Der Nationalrat ist am Dienstag von seiner ursprünglichen Position abgewichen und hat sich dem Ständerat mit 99 zu 87 Stimmen bei 6 Enthaltungen gebeugt: Drei Viertel sollen an die Kantone fliessen, einen Viertel an den Bund – so wie das auch der Bundesrat vorgesehen hatte. Da noch eine kleine Differenz bezüglich Verteilung zwischen Kantonen und Gemeinden besteht, geht das Geschäft zurück in den Ständerat.

Ursprünglich wollte der Nationalrat die Einnahmen hälftig zwischen Bund und Kantone aufteilen. Mit Blick auf die finanzielle Lage des Bundes sei dies angebracht, erklärte etwa Minderheitssprecher Jürg Grossen (GLP/BE). Er dachte auch bereits an die Volksabstimmung. Kritisiert wird etwa, dass vor allem zwei Kantone vom Steuersegen profitieren werden und der Bund nicht genug erhält.

Ebenfalls für Unmut sorgte in der Debatte, dass sich der Ständerat wenig kompromissbereit zeigte. Dem widersprach Thomas Aeschi (SVP/ZG). Der Kompromiss sei bereits geschlossen worden – und zwar zwischen den Verbänden, Kantonen und dem Bundesrat. Die Kantone, die das Geld dringend bräuchten, seien bereit, einen Viertel ihrer Zusatzeinnahmen an den Bund abzutreten. Ursprünglich wollte der Bundesrat alle Einnahmen den Kantonen überlassen, erntete dafür aber Kritik in der Vernehmlassung. (abi)